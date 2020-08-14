Больше 100 человек собрались у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/b537fcaa-de55-11ea-a6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Акция солидарности с белорусскими протестами снова началась у посольства страны в Москве. На улице Маросейка собралось больше 100 человек.

Люди недовольны объявленными ЦИК результатами выборов главы государства и действиями силовиков, передаёт ТАСС со ссылкой на корреспондента. Активисты стоят напротив здания дипмиссии возле забора храма Космы и Дамиана.

На ограду церкви повесили плакаты и цветы. Некоторые из участников мероприятия встают в одиночные пикеты.

Рядом с посольством находится пять автозаков, большая часть из которых — в Армянском переулке. При этом силовики ведут себя корректно и не выставляют оцепление.

Такая акция проходит уже шестой день.

Днём ранее полицейские вытеснили протестующих, 12 августа силовики также выгнали от посольства Белоруссии активистов, задержав как минимум пять человек.

Как писал NEWS.ru, 11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

А 10 августа сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали: «отпустите».