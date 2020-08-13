Силовики начали вытеснять людей от посольства Белоруссии в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали вытеснять людей от здания посольства Белоруссии на улице Маросейка в российской столице. Силовики толкают людей и требуют уйти с улицы.

Они встали в цепь и в 20:15 начали идти по Маросейке от Армянского переулка к Чистопрудному бульвару, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. При этом вытесняют не только активистов, но и журналистов, не объясняя причин. В настоящий момент силовики пытаются убрать людей на участке улице Маросейка от Старосадского переулка до Чистопрудного бульвара.

Активисты держат в руках плакаты и цветы, некоторые из них собрались на крыльце магазина, который находит на углу Старосадского переулка. Представителям СМИ не позволяют снимать происходящее.

Протестующие направляются от Маросейки по Старосадскому переулку к исторической библиотеке. Двоих человек вытащили из толпы и повели к автозакам. Однако активисты, которых вытеснили от посольства, по переулкам возвращаются к перекрёстку у здания дипмиссию и пытаются выстроиться в цепь солидарности.

Как писал NEWS.ru, днём ранее силовики выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.

11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

Накануне сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».