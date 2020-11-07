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Больные COVID-19 москвичи стали чаще вызывать священников

12:58, 07 ноября 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Число вызовов православных священников к больным коронавирусной инфекцией в больницах Москвы выросло вдвое за последние три недели.

Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности отмечает, что чаще всего священнослужителей зовут в реанимацию. По данным отдела, с 15 апреля по 6 ноября подготовленная особым образом группа священников Больничной комиссии Московской епархии 703 раза выезжала к людям с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него.

Священнослужители приходили к больным в специальных защитных костюмах и средствах защиты, соблюдая все необходимые меры предосторожности. С 2 апреля представители РПЦ посетили 51 медицинское учреждение в Москве и Подмосковье.

Ранее священнослужители РПЦ в Калуге провели богослужение в COVID-центре БСМП города. Они окропили палаты святой водой и подарили пациентам иконки, передавал NEWS.ru.

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