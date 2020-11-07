Больные COVID-19 москвичи стали чаще вызывать священников

Число вызовов православных священников к больным коронавирусной инфекцией в больницах Москвы выросло вдвое за последние три недели.
Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности
Священнослужители приходили к больным в специальных защитных костюмах и средствах защиты, соблюдая все необходимые меры предосторожности. С 2 апреля представители РПЦ посетили 51 медицинское учреждение в Москве и Подмосковье.
Ранее священнослужители РПЦ в Калуге провели богослужение в COVID-центре БСМП города. Они окропили палаты святой водой и подарили пациентам иконки, передавал NEWS.ru.