Более 50% россиян считают, что в Москве больше возможностей для заработка

https://static.news.ru/photo/71a60b5a-ee93-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины жителей России уверены в том, что жизнь в столице даёт больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойное материальное положение.

Об этом заявили 56% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Тремя годами ранее это мнение разделяли 50% респондентов.

По мнению более половины россиян, в Москве больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения (56%, рост на 6 п. п. с 2017 г.), найти подходящую работу (54%), получить хорошее образование (51%), чем в других городах и регионах России, — говорится в исследовании.

При этом 39% респондентов считают, что в столице проще стать влиятельным человеком, 38% считают, что в Москве больше возможностей для разнообразного досуга.

В то же время лишь 13% выразили желание, чтобы их ребёнок жил в Москве, 10% предпочли бы Санкт-Петербург, а четверть опрошенных выбрали маленькие города для постоянного проживания. По мнению 36%, жизнь за пределами Москвы помогает сохранить здоровье.

С тем, что бизнес можно успешно вести за пределами столицы, согласны 44% россиян. Подавляющее большинство (73%) уверены, что за пределами Москвы проще жить в благоприятных экологических условиях, почти половина (48%) респондентов заявила, что переезд из столичного региона помог бы решить проблемы с жильём.

Опрос был проведён по телефону 2 сентября, в нём приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Погрешность оценивается в 2,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению Собянина, пик пандемии коронавируса в Москве миновал и многие жители столицы получили иммунитет от COVID-19.