Более 450 пациентов с COVID-19 лечатся в столичной Филатовской больнице

https://static.news.ru/photo/10da6820-b851-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В Филатовской больнице на территории Москвы проходят лечение 457 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

Он отметил, что всего в больнице лечение проходит 1061 человек. У 457 из них диагностирован COVID-19. С внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологией в больнице лежат 1026 пациентов.

В том числе с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 17. В ОРИТ: 146. На ИВЛ: 44, — написал Вечорко в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за прошедшие 24 часа из Филатовской больницы выписали 124 человека. На лечение за этот же срок поступили 82 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

В общей сложности за время пандемии в России COVID-19 заразились 627 646 человек. Из больниц за это время выписали по выздоровлению 393 352 человек. Жертвами инфекции стали 8969 россиян.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии коронавирусом заболели 219 354 человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, в российской столице за минувшие сутки успешно завершили лечение ещё 1852 пациента с коронавирусом.