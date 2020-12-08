Более 35% россиян рассчитывают на премию к Новому году

https://static.news.ru/photo/014df16c-39eb-11eb-9356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце 2020 года выросло количество жителей России, рассчитывающих на премии от работодателей к новогодним праздникам.

В этом году 37% россиян ждут от начальства премий против 30% годом ранее, при этом премии годом ранее были выплачены 28% жителей РФ, пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по трудоустройству.

Среди опрошенных 11% сообщили, что потратят полученные средства на отдых и развлечения во время праздников, 10% потратятся на новогодний стол, а 8% респондентов хотели бы купить что-то для себя.

В прошлом году средний размер премиальных к Новому году составил 15 тысяч рублей. Премии до 50 тысяч рублей получили 16% опрошенных, ещё более высокими выплатами наградили 7% россиян. При этом 14% опрошенных отказались назвать размеры премий, уточнив, что в качестве премиальных им выплатили так называемую 13-ю зарплату.

Опрос был проведён в декабре 2020 года среди 5 тысяч жителей России из всех регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно опросам, большинство россиян будет работать 31 декабря полный рабочий день.