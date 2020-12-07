Исследование: большинство россиян будут работать 31 декабря полный день

https://static.news.ru/photo/6184570e-3916-11eb-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

31 декабря будет полным рабочим днём для большинства россиян, лишь 31% из работающих граждан заявили, что получили выходной, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Согласно опросу, 31 декабря 2020 года станет полным рабочим днём для 54% россиян. 33% отметили, что последний день уходящего года для них будет рабочим совершенно точно. Лишь 31% респондентов заявили, что будут отдыхать в канун Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса поиска работы.

Теоретически для того, чтобы не работать 31 декабря, четверть жителей России договорились бы с начальством отработать этот день в другое время. 13% респондентов отметили, что могли бы взять отпуск, а каждый десятый опрошенный отпросился бы на работу из дома, — сообщили авторы опроса.

36% россиян сказали, что решение о том, будет ли 31 декабря рабочим днём, примет работодатель. 41% сказали, что будут работать в последний день года ради более высокого заработка. Каждый пятый отметил, что будет работать сокращённый день и не расстраивается по этому поводу.

При этом 13% рады, что будут работать 31 декабря. Причина радости — отсутствие необходимости участвовать в предновогодней подготовке дома. 10% рады возможности встретить или отпраздновать Новый год с коллегами, 7% сказали, что в добавок к этому получат премию, а 2% просто рады тому угощению, которое их будет ждать на рабочем месте.

Как сообщал NEWS.ru, ряд регионов России уже объявили 31 декабря выходным днём. Так поступили, например, власти Вологодской и Волгоградской областей, а также республики Чувашия.

Кроме этого, в Госдуму будет внесён законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря.