Более 10 авиакомпаний в РФ возобновят полёты в курортные города Турции

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Три турецкие и более 10 российских авиакомпаний планируют вновь начать полёты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные города Турции.

Об этом сообщили в Росавиации. По её данным, турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновят полёты в Россию из Антальи, Бодрума и Даламана и обратно. Российские компании планируют отправлять рейсы в эти города из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиасообщение возобновится с 10 августа.

Также в ведомстве сообщили, что с момента восстановления регулярного авиасообщения между Россией и другими странами российские и зарубежные перевозчики совершили около 130 рейсов, которыми воспользовались более 38,5 тыс. человек, передаёт ТАСС.

1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на курортах Турции жители и туристы носят маски, а шведский стол не отменили. Об этом сообщили россияне, находящиеся на отдыхе в этой стране.