Богатые россияне на фоне пандемии начали покупать бункеры-убежища

https://static.news.ru/photo/cf58a9b2-99fa-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: terravivos.com

Состоятельные россияне начали массово покупать бункеры на фоне пандемии коронавируса. Значительная часть приобретаемых российскими гражданами убежищ при этом собирается в США.

Крупные американские представители отрасли в ответ на запрос Forbes подтвердили возросший интерес россиян. Гарри Линч, менеджер крупного производителя бункеров Rising S Company, сообщил, что компания недавно продала два убежища гражданам РФ. Объекты площадью 46 кв. м имели фильтры ядерных частиц среди прочего защитного оборудования. Стоимость одного убежища — $150 тысяч. Линч отметил, что бункеры доставили в американские порты, а о том, куда они отправились далее, у него нет данных, сообщает Газета.ру.

В компании Vivos из Калифорнии также сообщили о появлении заказов из России, однако не стали вдаваться в подробности. В целом продажи бункеров уже выросли более чем на 400% и продолжают расти дальше, отметили представители Vivos.

В российской компании «Спецгеопроект» рассказали, что до пандемии в среднем поступал один заказ на бункер в месяц, а за апрель 2020 года таких заказов было пять. Руководитель компании Данила Андреев уточнил, что популярностью также пользуются комнаты-убежища — защищенные периметры, устанавливаемые в уже построенном доме и оснащенные герметичными окнами и дверями, автономным энергообеспечением и связью.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса также вырос спрос на аренду загородных домов в Московской области.