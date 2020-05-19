Богатые россияне на фоне пандемии начали покупать бункеры-убежища

Состоятельные россияне начали массово покупать бункеры на фоне пандемии коронавируса. Значительная часть приобретаемых российскими гражданами убежищ при этом собирается в США.
Крупные американские представители отрасли в ответ на запрос Forbes
В компании Vivos из Калифорнии также сообщили о появлении заказов из России, однако не стали вдаваться в подробности. В целом продажи бункеров уже выросли более чем на 400% и продолжают расти дальше, отметили представители Vivos.
В российской компании «Спецгеопроект» рассказали, что до пандемии в среднем поступал один заказ на бункер в месяц, а за апрель 2020 года таких заказов было пять. Руководитель компании Данила Андреев уточнил, что популярностью также пользуются комнаты-убежища — защищенные периметры, устанавливаемые в уже построенном доме и оснащенные герметичными окнами и дверями, автономным энергообеспечением и связью.
Как ранее сообщал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса также вырос спрос на аренду загородных домов в Московской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен