«Бог с ними»: Богомолов высказался о критиках своего манифеста

https://static.news.ru/photo/200e8ea6-7607-11eb-8a98-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Режиссёр Константин Богомолов в ходе выступления на «Пионерских чтениях» ответил на вопрос о том, как он чувствует себя после обрушившегося на него негатива в связи с публикацией его манифеста «Похищение Европы 2.0».

Он заявил, что ничего не чувствует в связи с реакцией окружающих.

Приятно, когда большое количество людей ведёт с тобой диалог, а ты с ними не ведёшь. Бог с ними, — передаёт РЕН ТВ.

Манифест Богомолова был опубликован в «Новой Газете» 10 февраля. В нём он рассуждает о проблемах современной Европы и называет её новым этическим рейхом, где государство в лице силовиков «очеловечилось и гуманизировалось», а «условно прогрессивное» общество стало подавителем инакомыслия.

Манифест подвергся критике со стороны людей других взглядов. Некоторые обвинили режиссёра в поддержке российских властей. Кроме того, читатели опубликовали ответное открытое письмо, состоящее из двух слов: «Ок, бумер».

В интервью NEWS.ru Богомолов говорил, что никакого повода для публикации манифеста не было, а свои мысли он сформулировал уже давно.