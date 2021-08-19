Блогер отправился пешком из Москвы в Крым без еды

Блогер Василий Булгаков отправился с московской Красной площади в пеший поход до Крымского полуострова, при этом он не ест, а лишь пьёт воду. Об этом сообщило издание «Подъём».

Идея родилась уже год назад. Иду я на водном голодании, только пью воду. Цель этого похода — душевная перезагрузка, что-то в жизни по-другому сделать, а похудение — скорее, бонус, но не основная причина. Я хотел получить какие-то новые эмоции, новые места, новых людей узнать. Я поменял свою жизнь, — рассказал Булгаков.

Он пояснил, что ему надоел «день сурка», поэтому он и сделал то, что хотел. В день он идёт по 7–10 часов, если позволяет погода. Мужчина отметил, что попадающиеся ему люди все добрые и готовы помочь. Голодать он будет 20 дней.

Сейчас блогер в Тульской области, а путь по плану ведёт в Крым, но если там не будет связи, Булгаков отправится в Сочи. Временных рамок он не ставил.

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