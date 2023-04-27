Блогер Митрошина выплатила долг по налогам РИА Новости: блогер Митрошина выплатила долг по налогам в 120 млн рублей

Фото: alexandramitroshina_vk/vk.com

Александра Митрошина

Блогер Александра Митрошина выплатила задолженность по налогам в сумме 120 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В марте на нее было заведено уголовное дело, незадолго до этого блогер уехала из России.

Александра Митрошина погасила задолженность, — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам уголовного дела, Митрошина зарабатывает проведением образовательных курсов и называет себя «матерью российского инфобиза и блогинга». С октября 2020 по май 2022 года она получила доход больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения. Вместо перехода на общую систему и для сокрытия доходов блогер организовала перевод средств от своей деятельности на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Ранее стало известно о задержании блогера Елены Блиновской. В отношении нее возбуждено дело о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов.

Между тем сообщается, что в ФНС России появился отдел по проверке богатых отечественных блогеров, которые зарабатывают свыше 50 млн рублей в год. В его задачи входит отслеживание доходов на аффилированных счетах блогеров и уплата ими налогов.