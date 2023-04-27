В ФНС России появился «блогерский» отдел Baza: в ФНС создали отдел по проверке богатых блогеров

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России появился отдел, занимающийся проверкой богатых отечественных блогеров, сообщает Telegram-канал Baza. В поле его зрения попадают те, кто зарабатывает с помощью соцсетей более 50 млн рублей в год.

В задачи отдела входит отслеживание средств, поступающих на аффилированные счета блогеров, и уплаченных из этих сумм налогов. По словам источника канала, «налоги не платил никто», поэтому дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), Александры Митрошиной и Елены Блиновской явно не последние.

Блиновская была задержана утром 27 апреля в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга.

В доме Блиновской в Подмосковье прошли обыски. В ходе допроса в правоохранительных органах она начала давать признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о заключении блогера под домашний арест.