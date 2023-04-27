Mash: Блиновская начала давать признательные показания

Фото: СК РФ

Елена Блиновская

Задержанная за неуплату налогов блогер Елена Блиновская начала давать признательные показания правоохранительным органам, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, в качестве меры пресечения следствие будет просить для девушки домашний арест.

По информации Mash, Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывание ещё 43 миллионов.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. По данным Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

Более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, блогер легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга. Она также купила оборудование для фирмы, учредителем является ее супруг, а также товары для фирмы сестры супруга. Кроме того, она оплатила услуги неназванного артиста, который исполнил «музыкальные произведения по месту ее жительства», и провела праздник в августе 2022 года. В тот период блогер арендовала отель в Греции для празднования своего 41-летия.