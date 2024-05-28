Битва за Волчанск 28 мая: у кого сейчас инициатива, отступают ли ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские военкоры сегодня продолжают обсуждать битву за Волчанск в Харьковской области. Какие новости выходили с этого направления СВО сегодня, 28 мая 2024 года?

Бои за Волчанск: обстановка и ситуация во вторник

«Военная хроника» подтвердила, что под Волчанском ВС РФ стали применять не только ФАБы, но и новейший тяжелый огнемет ТОС-2.

«Группировка „Север“ сообщала об этом еще несколько дней назад, но первые подтверждения появились только сейчас. ТОС-2 „Тосочка“ — это глубоко модернизированный „Солнцепек“, установленный на шасси высокопроходимого бронированного автомобиля „Урал“. Колесное шасси позволило значительно повысить мобильность огнеметной системы, что в условиях боев за Волчанск с большим количеством дронов чрезвычайно важно», — сообщил источник.

Telegram-канал «Донбасс Решает» пишет, что ВС РФ, скорее всего, будут готовиться в Харьковской области к позиционной обороне, ожидая контратаки ВСУ под Волчанском и Купянском.

«Обе стороны возьмут паузу в активных действиях, ожидая подвоза боеприпасов. ВСУ, возможно, привезут под Липцы и Волчанск свежие резервы из мобилизованных. ВС РФ, по идее, должны нанести массированные удары авиацией и тактическими ракетами по ж/д магистралям, идущим к Волчанску, Золочеву, Люботину. Вернее, по узловым станциям. Перечислим их: Основа, Харьков-Сортировочный, Люботин, Мерефа, Лозовая, Славянск, Красноармейск, Пятихатки, Ворожба, Конотоп, Синельниково, Дарница», — отметил источник.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что в Волчанске ВС РФ перешли к обороне в основном вдоль реки Волчьей.

«Противник активно подтянул резервы. Наши группы переходили реку, успеха не имели, отошли. Примерно 1/3 города контролируем уверенно. В Липцы не зашли, только зацепились. Сопку противник укрепил хорошо», — добавил он.

Фото: МО Украины

Украинский экс-политик Олег Царев передает, что у ВС РФ в Волчанске практически нет никакого движения.

«Более того, ВСУ пытаются контратаковать и навязать бой на северном берегу реки Волчьей, но наши локализовали ВСУ и выбили обратно. Есть информация о сбитом в этом районе украинском МиГ-29», — отметил он.

Telegram-канал «Позывной Брюс» рассказал, что ВС РФ сохраняют инициативу в Волчанске.

«Но необходимости да и возможности для дальнейших масштабных наступательных действий я пока не вижу. В Волчанске ситуация лучше, на Липцах чуть хуже. Сейчас самое главное — нормально закрепиться на достигнутых рубежах и выдержать контрудар ВСУ, который непременно последует. При возможности — осуществлять локальные наступательные действия для еще большего улучшения тактического положения. На Волчанском уж точно. Я академий не оканчивал, но мне кажется так. Отсутствие быстрого продвижения, как в начале этой операции, не означает, что мы „выдохлись“. Военное искусство сложнее этого умозаключения. Исход сражений в Харьковской области может возыметь стратегическое значение для всего театра военных действий. Те огромные резервы, которые сюда стянул противник, надо сначала сдержать, перемолоть и уже потом двигаться дальше. „Бахмутская мясорубка“ — хороший тому пример», — добавил автор канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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