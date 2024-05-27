Стало известно о переброске на Харьковское направление всех резервов ВСУ Коц: Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы

Фото: МО Украины

Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он предположил, что украинское руководство решило пойти ва-банк и в ближайшее время стоит ожидать на этом направлении контрудара противника.

Киев, похоже, решил реально пойти ва-банк в нашем приграничье. На Слобожанщину перекинуты все оперативные и стратегические резервы Киева, в тылу их больше не осталось. Сюда прибыли самые боеспособные и мотивированные части. <...> Мы продолжаем теснить противника к речке в Волчанске, но уже нужно закрепляться на достигнутых рубежах и готовиться к контрудару, — написал военкор.

По его данным, командование ВСУ перебросило на это направление 36-ю бригаду морской пехоты, 82-ю десантно-штурмовую бригаду, 71-ю егерскую бригаду, а также «президентскую» бригаду и бригаду охраны Генштаба. При этом он не сомневается, что бои в приграничье могут повлиять на весь ход СВО.

Санитарная зона никуда не денется, она обязательно будет. Но, помимо этой функции, бои в приграничье имеют и стратегическое значение, которое может повлиять на весь ход войны, — сказал Коц.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что потери Вооруженных сил Украины в боях под Берестовым в Харьковской области превысили 1,5 тысячи человек. Он отметил, что российские войска нанесли значительный ущерб 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. По словам парламентария, успехи под Берестовым позволяют группировкам «Север» и «Запад» взять в кольцо населенные пункты с укрепрайонами украинской армии.