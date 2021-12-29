Телеведущий Караулов заявил, что Путин потерял Россию

Президент России Владимир Путин потерял Россию, заявил Sobesednik.ru журналист и телеведущий Андрей Караулов, отвечая на вопрос, чем ему запомнился 2021 год. По его словам, это показала пресс-конференция, на которой появлению главы государства даже не аплодировали.

На наших глазах Путин потерял страну и только сейчас, кажется, начинает об этом догадываться, когда он входит на пресс-коференцию и нет аплодисментов. Безумие, что Эрнст не догадался посадить «девушек-ладушек», которые аплодируют в нужное время, — сказал Караулов.

Он добавил, что ответы президента на вопросы журналистов были размытыми.

Ещё мне запомнился этот год тем, что люди заговорили. Я это вижу как редактор, как журналист, как руководитель канала, их не надо подгонять, их надо просто записывать, причём обычные люди — врачи, инженеры, рабочие. Всё прорвало. Это не остановить! — уверен телеведущий.

Он также назвал человеком года королеву Елизавету II — «последнюю настоящую легенду в мире после ухода Кастро». Караулов назвал фантастикой то, что она осталась верна своим принципам.

Ранее электоральный рейтинг Владимира Путина упал до минимума с 2014 года и составил 32%. При этом среди других известных политиков, кого россияне назвали кандидатами в главы государства, Путин по-прежнему лидирует с большим отрывом.