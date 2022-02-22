«Без проблем вольёмся»: ждёт ли ополченцев Донбасса интеграция в армию РФ

После признания ДНР и ЛНР Москвой ополченцы в Донбассе будут не нужны, а если кто-то хочет воевать добровольцем, то стоит подумать, как попасть в ряды российской армии, поскольку в случае атаки украинских ВС именно россиянам предстоит защищать две республики. Такой прогноз дал NEWS.ru экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, добровольцы прошлых лет сегодня либо отошли от дел, либо интегрированы в местные военные формирования, а их подготовка оставляет желать лучшего. Другие опрошенные NEWS.ru известные участники конфликта в Донбассе не исключают, что местным военным придётся сражаться с украинской армией при поддержке Москвы. Это позволит взять под контроль части бывших Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Киев. Эти земли, согласно референдумам 2014 года, должны были полностью войти в состав самопровозглашённых республик. В МИД РФ тем временем заверили, что пока Россия не собирается вводить войска в Донбасс.

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«Ополченцев давно нет»

Вопреки заявлению замглавы МИД России Андрея Руденко о том, что Москва пока не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР, Игорь Стрелков, который в 2014 году, по собственному признанию, был тем, кто нажал «спусковой крючок войны», уверен, что армии РФ воевать всё же придется. А что касается добровольцев-ополченцев, которые восемь лет назад отстаивали независимость Донбасса от Киева, то сегодня они, по мнению Стрелкова, вовсе не нужны.

Добровольцы-ополченцы в настоящее время на Донбассе не требуются, поскольку будет воевать регулярная российская армия, воевать ей придётся по-любому, поскольку если она даже не будет сейчас выбивать украинские войска с территории ДНР и ЛНР, то через какое-то время украинские войска будут с ней воевать сами. Обнаглев, как они обычно делают. Поэтому сейчас добровольцам, если они хотят воевать, надо искать возможность вступления в ряды Вооружённых сил РФ. По крайней мере, добровольцам из России. Местные добровольцы могут вступать в корпуса [Народной милиции ДНР и ЛНР] — это сейчас будут филиалы российских вооружённых сил. Игорь Стрелков экс-глава Минобороны ДНР экс-глава Минобороны ДНР

По его словам, «ополченцев давно нет»: все они давно служат в регулярных армиях, каковыми по факту являются «корпуса Народной милиции [ДНР и ЛНР]». При этом участники этих формирований, как считает Игорь Стрелков, «очень плохо обучены и не очень хорошо вооружены, а те ополченцы, которые по возрасту и по здоровью не могут служить в регулярной армии, уже не служат». Последние могут лишь «каким-либо образом вступить в бой в районах своего жительства», если украинская армия «каким-то образом умудрится разгромить российские войска», однако собеседник NEWS.ru не верит в развитие ситуации по такому сценарию.

Полковник Народной милиции ДНР, руководитель движения «Оплот», экс-командир спецподразделения «Легион» Сергей Завдовеев, в свою очередь, поддерживает решение властей республики о всеобщей мобилизации и благодарит Россию за поддержку. Он уверен, что в 2014 году пророссийские силы удержали власть в регионе благодаря зарубежной поддержке, потому что местное население фактически капитулировало.

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ДНР и ЛНР как были независимыми, такими они, в принципе, и остались. Признание со стороны РФ не сделало нас частью РФ, хотя мы можем теперь напрямую с Россией торговать, заключать международные договоры, просить о военной помощи. Россия имеет право ввести миротворческие силы, но это никак не отразится на нашей армии, потому что у нас самостоятельное управление Народной милицией. Приказом главы ДНР Дениса Пушилина объявлена мобилизация, и я думаю, что это правильно сделано, потому что в 2014 году многие сбежали из Донбасса и очень мало людей осталось его защищать. Но благодаря добровольцам, которые приехали к нам на помощь из России, Абхазии, Южной Осетии, мы удержались. Сейчас я поддерживаю то, что были мобилизованы в республиках даже те, кто, может быть, не хотел воевать. Думаю, что мобилизация будет продолжаться, а наша армия будет усилена миротворческими силами РФ. Это важно, потому что против нас стоят силы, десятикратно превышающие число бойцов в ДНР и ЛНР. Сергей Завдовеев полковник Народной милиции ДНР, руководитель движения «Оплот» полковник Народной милиции ДНР, руководитель движения «Оплот»

Собеседник NEWS.ru добавил, что «народ Донбасса и в 2014 году, и сейчас» выступает не просто за признание независимости республик, а за вхождение в состав РФ по примеру Крыма. Однако признание Москвой ДНР и ЛНР, по его мнению, — это «первый шаг», сделанный за восемь лет, но «самое сложное впереди». Завдовеев полагает, что согласно референдумам 2014 года отделению подлежат территории Донецкой и Луганской областей Украины (хотя независимые исследователи сомневались в легитимности плебисцитов). Поэтому, по его мнению, «армия Украины должна отступить на те границы, где заканчивается Донецкая и Луганская области», в противном случае Донецк и Луганск получат право «идти в наступление».

Российские миротворцы обязаны сделать так, чтобы в регионе наконец люди смогли жить мирно, и если это придётся делать военным путём, это будет делаться вместе с нашей армией, которая уже восемь лет стоит на передовой. Если Украина примет решение остаться и не признать наши границы, то, я думаю, это первый шаг к полномасштабным боевым действиям. Если же они сейчас отступят и оставят ту территорию, где проходил референдум, то это будут шаги к мирному урегулированию, — резюмировал Завдовеев.

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«Осталось максимум 10%»

Как сообщил NEWS.ru сержант Народной милиции ДНР, который пожелал сохранить свою анонимность, после признания Россией республик Донбасса их вооружённые силы укрепятся и станут гораздо более боеспособными. До этого им «приходилось воевать отобранным у ВСУ вооружением». Это в большинстве случаев были физически и морально устаревшие боевые машины, которые приходилось ремонтировать почти после каждого боя. Кроме этого, формирования Донбасса регулярно сталкивались с нехваткой боекомплекта, но, по словам собеседника NEWS.ru, «уже есть информация о том, что Россия может предоставить необходимые запасные части, рембазу, а также всё остальное, что жизненно необходимо в условиях сегодняшнего обострения».

Украинцы на всех углах орут, что вся наша армия состоит из российских наёмников и местных маргиналов. Так вот: на данный момент приехавших из России бойцов и офицеров у нас осталось максимум 10%. Да и в самые тяжёлые времена местные жители составляли более половины всей живой силы, — уверяет военный из ДНР.

Он напомнил, что в 2014 году вооружённые силы ЛНР и ДНР состояли из нескольких крупных батальонов, таких как «Оплот», «Восток», «Призрак», «Спарта», «Сомали» и других, а также множества небольших формирований. В то время в республиках не существовало централизованного стратегического командования, не были налажены коммуникация и взаимодействие. Иногда это приводило к тому, что «дружественным огнём накрывало своих», а министры обороны ДНР «не имели возможности оперативного управления частями и по сути оказывались лишь номинальными командирами».

Ситуация, по словам военного из ДНР, изменилась в 2015–2016 годах «под руководством местных офицеров, таких как бывший глава донецкой „Альфы“ Александр Ходаковский, и российских отставников». Тогда разрозненные подразделения объединили в 1-й армейский (Донецкий) корпус, а затем и в Народную милицию. Её структура и устав «практически полностью дублируют систему построения российской армии, с поправками на местные условия и необходимость ведения постоянных боевых действий», поэтому собеседник NEWS.ru уверен, что военные ДНР и ЛНР «без проблем» вольются в ряды Вооружённых сил России.