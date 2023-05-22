Белгородцам рассказали, как изменится жизнь с введением КТО Глава движения «Ветераны России»: белгородцам в период КТО придется носить с собой спецдокументы

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Белгородцам придется носить с собой документы, подтверждающие личность, на время проведения в регионе контртеррористической операции, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Также в области придется приостановить работу опасных производств.

Введенный режим КТО — это специальные временные ограничения, гражданам придется носить специальные документы, удостоверяющие их личность, и приостановить деятельность опасных производств. Этот режим в первую очередь введен в целях безопасности граждан, вообще, мне эти события знакомы, как участнику боевых действий на Северном Кавказе, где я непосредственно принимал участие, — рассказывает руководитель общественного движения.

Также он отметил, что в регионе будут расставляться и работать в усиленном режиме блокпосты. Больше внимания будет уделяться проверкам транспорта.

Здесь главная задача не пустить противника на территорию, — заявил Резяпов.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО.