«Беги или умри»: психолог рассказала, как защитить детей от опасных игр

Дети участвуют в опасных челленджах из-за того, что хотят стать популярными и показать себя сильнее взрослых, рассказала детский психолог Наталья Наумова «Газете.Ru», комментируя сообщение МВД Дагестана о подростковой игре, в которой нужно перебегать дорогу перед машинами. Для предотвращения такого поведения психолог посоветовала показывать ребёнку, что он нужный и значимый.

Таким образом самореализоваться, самоутвердиться и почувствовать себя более уверенными, сильными и значимыми. С этой целью дети и играют. То есть они хотят понравиться своим сверстникам, показать свою смелость. Но, к сожалению, жизненный опыт у них ещё достаточно маленький, они не могут сопоставить все риски и поэтому попадают в такую беду, — сказала Наумова .

Она порекомендовала ежедневно хвалить ребёнка, чтобы дать ему почувствовать себя важным для родителей и избавить от тяги получать признание рискованными путями.

Самое главное для ребенка — значимость. Если ребенок не получает значимость от родителей, то не чувствует, что он любим, нужен, уважаем и ценен родителями. Тогда ребёнок будет искать подтверждение своей ценности среди одноклассников и получать эту популярность, это будет его жизненная необходимость, — сообщила психолог.

Запрещать же что-то детям нельзя, это может их лишь спровоцировать. Узнав об опасной игре, родители должен спросить мнение детей о ней, направить их правильными вопросами к тому, что она опасна и бессмысленна. Именно сам ребёнок должен принять решение, чтобы следовать ему.

Предполагается, что подростки в Дербенте могли играть в «Беги или умри». В этой опасной забаве участвуют как на деньги, так ради развлечения. Игра распространена не только среди подростков России.

Ранее координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов отметил, что подростки, а иногда и дети довольно часто оказываются за рулём автомобиля, попавшего в ДТП. Причину подобных аварий он видит в том, что некоторые родители иногда ездят на работу не на личном авто, а на общественном транспорте, оставляя ключи от машины дома, чем и пользуются их дети.