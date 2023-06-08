Baza: сопровождающего детей в «Артеке» подозревают в развратных действиях

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дети в международном детском центре «Артек»

Мать 15-летней школьницы обратилась в полицию с заявлением на 50-летнего мужчину, который сопровождал девочку и других школьников в детском лагере «Артек», передает Telegram-канал Baza. Школьница жаловалась, что взрослый домогался до нее в автобусе на пути следования из Симферополя в «Артек» 29 мая и в кафе.

Сам мужчина уже оформил явку с повинной. Против него в скором времени могут возбудить уголовное дело.

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