Девочка попала в реанимацию после глотка из бутылки незнакомца в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Отрадное Ленинградской области восьмикласснице потребовалась срочная госпитализация после того, как незнакомый подросток на улице угостил ее неизвестным напитком, сообщает LIFE.ru. У 14-летней девочки диагностировано острое наркотическое отравление.

По информации издания, инцидент произошел 7 июня около 22:00 в городском скейт-парке, где пострадавшая находилась с друзьями. В какой-то момент к компании присоединился неизвестный парень, с которым ребята перебросились парой слов, а девочка сделала несколько глотков из его пластиковой бутылки. Сразу после этого незнакомец покинул компанию, а состояние восьмиклассницы резко ухудшилось, она потеряла сознание.

Как рассказали впоследствии подростки, они не обратили внимания, какая этикетка была на бутылке. Девочка была экстренно госпитализирована, в больнице у нее диагностировали острое отравление неизвестным наркотическим веществом и направили в реанимационное отделение.

Розысками подростка, угостившего школьницу, занимается полиция, уточняет издание.

Ранее стало известно об увеличении числа погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области, количество жертв выросло с 20 до 21 человека, сообщает Минздрав региона. Также увеличилось число госпитализированных — с 42 до 44. всего в области зарегистрировано 65 случаев отравления.