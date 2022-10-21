Baza: подлежащих мобилизации россиян не выпустили из Белоруссии

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Telegram-канал Baza пишет, что российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали выпускать из Белоруссии. По информации канала, 21 октября с рейсов из Минска сняли 11 человек.

Согласно рассказу 23-летнего жителя Санкт-Петербурга, безуспешно пытавшегося дважды выехать за рубеж, в третий раз он решил попасть за границу с территории Белоруссии, пишет Baza. Он пояснил, что с трудом добрался до Минска, откуда должен был лететь в Турцию, однако сотрудник погранслужбы не впустил его в самолет, сославшись на пункт 4 статьи 6 Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении прав граждан на свободу передвижения, говорится в сообщении.

Ограничения, по словам одного из сотрудников минского аэропорта, стали действовать с 20 октября, до этого всех выпускали.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военкомата выразили соболезнования родным бойцов.

Также сообщалось о гибели в ходе специальной военной операции четырех мобилизованных мужчин из Минусинска (Красноярский край). По данным сайта «Взгляд.Инфо», им было 23, 27, 35 и 40 лет. В Минобороны не подтвердили эту информацию.