Власти Челябинской области сообщили о гибели пяти мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации, передает ТАСС. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей вдобавок к государственным выплатам. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.

К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По информации властей, все погибшие — жители Южного Урала, а на службу их отправлял военкомат Коркинского района. Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о смерти мобилизованного в учебном центре в Свердловской области. По его словам, призывник ранее жаловался на проблемы со здоровьем. У него остановилось сердце. Депутат отметил, что сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию обстоятельств смерти призывника.

До этого глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников сообщил о гибели жителя города, призванного в рамках частичной мобилизации, в военном городке Свердловской области. Семье погибшего также окажут помощь.