«Взгляд.Инфо» сообщил о гибели четырех мобилизованных минусинцев в ходе СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Портал «Взгляд.Инфо» сообщил о гибели в ходе специальной военной операции четырех мобилизованных мужчин из Минусинска (Красноярский край). По данным сайта, им было 23 года, 27, 35 и 40 лет. В Минобороны не подтвердили эту информацию. При этом о гибели минусинцев РБК рассказали сотрудники пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Жители Красноярского края, мобилизованные в ходе частичной мобилизации, погибли в ходе спецоперации, — заявили в пресс-службе.

Как передает «Взгляд.Инфо», мужчин мобилизовали 26 сентября, после чего их отправили на учебную подготовку в Омск. Уже через неделю, говорится на сайте, призывники поехали в зону проведения СВО на Украине. Издание, ссылаясь на родственников минусинцев, уточняет, что военные погибли 5 и 7 октября. Близкие мобилизованных россиян говорят, что это произошло на территории Херсонской области.

Ранее администрация петербургской гимназии № 631 сообщила на странице во «ВКонтакте», что работавший в стенах учреждения учитель физкультуры Вадим Седов погиб в ходе спецоперации на Украине. Подробности гибели педагога представители школы не уточняли. В Минобороны России данная информация не подтверждена.