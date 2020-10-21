База данных злостных нарушителей ПДД появится в России

https://static.news.ru/photo/2efd6f1a-141c-11eb-b212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

МВД совместно с Минкомсвязью создаст в открытом доступе базу злостных нарушителей ПДД. Данные будут полезны в первую очередь работодателям, которые смогут таким образом определить навыки вождения соискателя.

Так смогут набирать на работу таксистов и водителей общественного транспорта. Новый цифровой сервис заработает уже в начале следующего года, сообщает ТАСС.

На платформе будут храниться сведения обо всех нарушителях правил, включая иностранцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.