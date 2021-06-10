Басманный суд поддержал Лебедева в скандале с Понасенковым

https://static.news.ru/photo/8aaed466-c9e8-11eb-ac0b-96000091f725_660.jpg Артемий Лебедев Фото: instagram.com/temalebedev

Басманный районный суд отказал в удовлетворении иска скандального историка Евгения Понасенкова к блогеру Артемию Лебедеву, назвавшему его «колхозником». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Лебедев крайне нелицеприятно высказывался о профессионализме и поведении Понасенкова. Он назвал его «колхозником», который может произвести впечатление на «водителя автобуса из города Иванова». Понасенков в ответ назвал Лебедева «тёткой с рожей туалетного ёршика» и потребовал через суд два млн рублей «за моральный вред».

Басманный суд просто отклонил иск (Понасенкова - NEWS.ru), — пишет Telegram-канал.

Ранее Понасенков принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он назвал себя «достойнейшим» гостем программы, а также рассказал ведущему о «приматах», постоянно пишущих ему в социальных сетях и не понимающих его успеха. Ургант отметил, что Понасенков — «первый человек, который действительно выглядит как настоящий маэстро».