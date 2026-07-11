Банки не взрываются: простые правила закатки — гарантируют сохранность заготовок на 100%

Секрет идеальной закатки, гарантирующей, что банки не взорвутся и простоят всю зиму, кроется не в силе ваших рук, а в строгом соблюдении четырех китов консервации, и игнорирование любого из них ведет к потере урожая.

Первое — это абсолютная стерильность: банки должны быть вымыты с содой и простерилизованы над паром или в духовке не менее 10–15 минут, а крышки нужно прокипятить. Второе правило — крышку перед закаткой нужно накрутить на горлышко банки до упора, но не перетягивая, а затем, надев ключ, сделать 6–8 оборотов ручки до характерного щелчка.

Третий важный аспект, который гарантирует результат на 100%, — это заливка содержимого только что вскипевшим рассолом или маринадом: банки и крышки должны быть горячими, как и сама заготовка. Наконец, после закатки банки нужно перевернуть вверх дном и укутать теплым одеялом до полного остывания — этот процесс создает вакуум и убивает последние бактерии.

И помните главную опасность, от которой лопаются даже идеально закатанные банки: нельзя ставить горячие банки на холодную или мокрую поверхность, иначе стекло не выдержит перепада температур и треснет, сводя на нет все ваши усилия.

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