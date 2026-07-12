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12 июля 2026 в 22:00

Банка, которая пахнет летом: варенье из мяты и лимона — к чаю, выпечке и как соус к сырам вместо меда

Фото: D-NEWS.ru
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Мятно-лимонное варенье обладает удивительным свойством: оно одинаково хорошо и как самостоятельный десерт, и как добавка к выпечке, и даже как соус к сырам. Попробовав однажды, вы уже не сможете представить свою зиму без этой баночки летнего настроения.

Для приготовления понадобится: 500 г свежих листьев мяты (можно с молодыми стеблями), 2 крупных лимона, 2 кг сахара и 1 литр воды. Листья мяты промойте и обсушите, лимоны нарежьте тонкими полукольцами. В кастрюлю с водой положите мяту и лимоны, доведите до кипения и варите на медленном огне около 15 минут. Затем дайте отвару настояться в течение суток — это обязательный шаг. На следующий день процедите настой через мелкое сито или марлю, отжав зелень. Полученный настой доведите до кипения, добавьте сахар и, помешивая, варите до полного растворения и загустения — около 30–40 минут. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить это варенье и дала совет: добавьте в него 1 ч. л. ванильного экстракта — это придаст десерту более насыщенный аромат.

Ранее стало известно, как приготовить мохито на минеральной воде с мятой.

Проверено редакцией
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