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22 июня 2026 в 23:45

Мохито на минеральной воде — домашний лимонад на лето: утоляет жажду и быстро освежает

Фото: D-NEWS.ru
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Домашний лимонад «Мохито» — это освежающий, бодрящий и невероятно простой напиток, который отлично утоляет жажду. Мята, лимон и легкая сладость в сочетании с минералкой делают его идеальным для жаркого дня.

Для приготовления понадобится: 500 мл газированной минеральной воды, 2 ст. л. сахара (или меда), сок 1 лимона, большой пучок свежей мяты (15–20 листьев), лед.

Способ приготовления: в кувшине разомните мяту с сахаром и лимонным соком, чтобы выделился аромат и сок. Залейте минеральной водой. Хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился. Добавьте лед. Дайте настояться 5–10 минут. Готово.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить домашний «Мохито» и была удивлена: бодрит и освежает, но для более насыщенного вкуса лучше заменить обычный сахар на тростниковый.

Ранее стало известно, как приготовить мандариновый лимонад.

Проверено редакцией
Общество
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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