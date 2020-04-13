Роскачество нашло бактерии в образце туалетной бумаги

https://static.news.ru/photo/6849b568-7d49-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество обнаружило бактерии в одном из образцов при проверке туалетной бумаги. Рейтинг продукции данной торговой марки обнулён.

Эксперты нашли в образце энтобактерии, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Параметры, распространяемые на средства личной гигиены, допускают общее наличие живых микроорганизмов не более тысячи единиц, но предполагают отсутствие энтобактерий, сообщает ТАСС.

Указанный уровень микробной загрязнённости применяется только для герметичных упаковок туалетной бумаги. Энтобактерии могли попасть на продукцию при производстве, если перед упаковкой бумагу трогали грязными руками, либо через мелкие отверстия на упаковке. В то же время бактерии могут стать кишечной палочкой, безвредные штаммы которой — часть нормальной микрофлоры кишечника человека.

Ведомство тестировало семь образцов туалетной бумаги. Два из них оказались высокого качества. Ещё три торговые марки улучшили свои показатели после повторной проверки. Показатель комфортности у двух торговых марок оказался не лучшим — бумага была недостаточно мягкая.

Ещё две торговых марки ухудшили свои показатели. Один из образцов и раньше имел недостатки в виде несоответствия обязательным требованиям законодательства. Теперь же он стал хуже по показателям комфортности, вследствие чего действие ранее выданного торговой марке знака качества временно приостановлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Роскачества рекомендуют при знакомствах в Интернете во время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) как можно быстрее переходить на общение с помощью видеосвязи.