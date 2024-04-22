Байкеры проводили обвиняемого в убийстве их товарища в СИЗО под гимн России В Москве байкеры проводили Шахина Аббасова в СИЗО под гимн России

Фото: t.me/moscowcourts

Шахин Аббасов

Байкеры, которые приехали поддержать семью погибшего товарища Кирилла Ковалева, проводили обвиняемого в его убийстве Шахина Аббасова в СИЗО под гимн России, соответствующее видео опубликовал MSK1.RU. По данным издания, мотоциклисты также троекратно крикнули: «Ура!», их возгласы было слышно в здании суда.

Замоскворецкий районный суд Москвы ранее заключил под стражу до 18 июня обвиняемого в убийстве москвича в конфликте из-за парковочного места Шахина Аббасова. По версии следствия, молодой человек ударил мужчину ножом, который заранее приготовил.

Также суд арестовал Бахтияра Аббасова — дядю главного обвиняемого. Мужчина также проведет под стражей до 18 июня.

Кроме них, как считает следствие, к убийству байкера причастен брат подозреваемого Шохрат. Утверждается, что они оба наносили удары ножом, от которых молодой человек позже скончался в больнице.

Убийство 25-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.