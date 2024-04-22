Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве байкера в Москве Суд арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве из-за парковки в Москве

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Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Москве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Как отмечается, мужчина, приходящийся главному подозреваемому Шахину Аббасову дядей, проведет под стражей до 18 июня.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Аббасова Бахтияра Иса оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее до 18 июня взяли под стражу обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова. По версии следствия, молодой человек ударил мужчину ножом, который заранее приготовил. Уточняется, что после конфликта он позвонил родственникам и рассказал о случившемся. Прибывшие соучастники решили совершить убийство.

Кроме самого Шахина к убийству байкера причастен и брат подозреваемого Шохрат. По данным следствия, они оба наносили удары ножом, от которых молодой человек позже скончался в больнице.

Тем временем родители Ковалева написали заявление на родственников Шахина Аббасова. Они шлют семье погибшего угрозы. Об этом отец Кирилла сообщил на судебном заседании.