Родители убитого байкера сообщили об угрозах от семьи Аббасова

Фото: t.me/moscowcourts

Шахин Аббасов

Родители убитого 17 апреля байкера Кирилла Ковалева написали заявление на родственников Шахина Аббасова, подозреваемого в нанесении смертельных ударов, передает ТАСС со ссылкой на слова отца погибшего, Дениса Ковалева. Мужчина заявил, что семья получает угрозы от фигурантов дела. Об этом отец погибшего сообщил в ходе судебного заседания.

Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова, нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту, — сказал в суде Ковалев.

Аббасов нанес несколько ударов ножом Ковалеву 17 апреля у дома на Краснодарской улице в Москве, когда москвич решил вызвать на место ГИБДД. Аббасов постоянно ставил свой автомобиль на пешеходную зону перед подъездом жилого дома. Молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

На том же заседании суда, комментируя преступление, Аббасов заявил, что «не желал этого, но так получилось». Он отметил, что сожалеет о случившемся. Адвокат добавил, что Аббасов признает вину частично, так как не согласен с квалификацией. Защитник предложил суду назначить подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.