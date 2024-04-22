Суд отправил под стражу фигуранта резонансного дела об убийстве в Москве «Известия»: арестован фигурант дела об убийстве московского байкера Аббасов

Фото: Прокуратура города Москвы

Шахин Аббасов

Обвиняемого в убийстве москвича в конфликте из-за парковочного места Шахина Аббасова взяли под стражу до 18 июня, сообщили «Известия». По версии следствия, молодой человек ударил мужчину ножом.

Суд согласился с требованием следственных органов арестовать обвиняемого.

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, который тот сделал ему замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Аббасова. Мужчин подозревают в соучастии в преступлении.

Изначально сообщалось, что предполагаемого убийцу — Шахина Аббасова задержали в Ростовской области. С помощью своих подельников он успел удалиться более чем на 900 км от места преступления. Позднее выяснилось, что его задержали в Запорожской области, куда он попал из ЛНР. Вместе с Аббасовым задержаны двое его соучастников, один из которых — его старший брат, который сразу же увез убийцу с места преступления. Вместе с ним были задержаны братья Шохрат и Иса.