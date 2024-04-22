Стали известны подробности нападения на байкера из-за парковки в Москве К убийству байкера из-за спора о парковке в Москве причастны два человека

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Аббасов Шахин

Кроме Шахина Аббасова к убийству байкера Кирилла Ковалева также причастен брат подозреваемого Шохрат, сообщил судья в ходе заседания в Замоскворецком районном суде, передает РБК. Они оба наносили удары ножом, от которых молодой человек позже скончался в больнице.

В результате преступных действий Аббасова Шахина и Аббасова Шохрата наступила смерть Ковалева, — заключил суд.

Преступление было совершено только после того, как на место ЧП прибыли родственники Шахина. Они вместе решили отомстить мужчине, чей мотоцикл мешал проезду иномарки, припаркованной на пешеходной зоне.

Родители Кирилла Ковалева написали заявление на родственников Шахина Аббасова, подозреваемого в нанесении смертельных ударов. Они шлют родителям погибшего угрозы. Об этом отец погибшего сообщил в ходе судебного заседания.

На том же заседании суда, комментируя преступление, Аббасов заявил, что «не желал этого, но так получилось». Он отметил, что сожалеет о случившемся. Адвокат добавил, что Аббасов признает вину частично, так как не согласен с квалификацией. Защитник предложил суду назначить подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.