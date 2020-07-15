Общество

«Азот» возвращается к работе после инцидента с загрязнением Камы

12:51, 16 июля 2020
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Одна из крупнейших компаний на российском рынке минеральных удобрений «Уралхим» начала работы по запуску производства на предприятии «Азот» в Пермском крае. Деятельность предприятия ранее приостановили из-за загрязнения реки Кама.

О начале пусковых работ на «Азоте» пресс-служба «Уралхима» сообщила РИА Новости. В настоящее время проходит запуск технологического процесса по выработке аммиака. Остальные цеха запустят следом, «согласно технологической цепочке».

В «Уралхиме» посчитали убытки от простоя «Азота». За 10 дней предприятие потеряет не менее $13 млн.

Если остановка продлится — сумма соответственно увеличится. Запуск производственного процесса — регламентная процедура, после начала пусковых операций потребуется пять-шесть дней до получения продукции, — отметил собеседник агентства.

С 5 по 7 июля в Каму были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов. Виновник загрязнения не установлен, по данному инциденту возбуждено уголовное дело и следователи разыскивают причастных, передавал NEWS.ru. «Уралхим» 8 июля остановил работу «Азота» в Березниках из-за загрязнения. Предприятие забирает воду из Камы для производственных нужд, в связи с чем в «Уралхиме» выразили опасение, что загрязнение реки угрожает безопасности технологического процесса.

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