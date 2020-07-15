«Азот» возвращается к работе после инцидента с загрязнением Камы

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов оценил новый технический регламент Таможенного союза, который включает запрет на использование целого ряда бывших в употреблении запчастей для «колёсных транспортных средств», в том числе автомобилей.

По его словам, что обновлённый регламент вызовет рост цен на запчасти и услуги автосервисов оправданны только частично, так как в данной сфере многие предприятия работаю в серой зоне экономики. Бывшие...