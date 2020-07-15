Следователи завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама

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Следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами.

Как сообщается на сайте СК РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, которые привели к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов.

Специалисты проводят химическую проверку изъятых образцов воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама. Следователи устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

13 июля, краевая прокуратура подтвердила факт загрязнения Камы, выявив превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона

Как писал NEWS.ru, АО «ОХК „Уралхим“» остановил работу филиала «Азот» в городе Березники Пермского края из-за резкого загрязнения воды в Каме. Компания обратилась в природоохранные органы с просьбой о расследовании. Предприятие осуществляет забор воды из Камы для нужд своего производства. Последние замеры показали значительное превышение содержания хлоридов кальция в реке. Как сообщили в компании, загрязнение водного объекта угрожает безопасной работе технологического оборудования завода.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее натриевую и калиевую селитру. Вследствие вынужденной остановки филиал компании несёт значительные убытки, подчёркивают на предприятии.

Руководство «Уралхима» направило обращения о ситуации в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Ростехнадзор, МЧС и березниковскую администрацию "с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц.

По предварительной версии, загрязнённые стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму, сообщили в Росприроднадзоре.