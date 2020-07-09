Росприроднадзор начал проверку по факту загрязнения реки Камы

https://static.news.ru/photo/a4834402-c215-11ea-aebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/wikipedia.com

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о начале проверки сообщений о крупном загрязнении реки Камы в районе города Березники Пермского края. Ранее там было зафиксировано повышение концентрации хлоридов кальция.

Сотрудники территориального органа Росприроднадзора проверяют информацию о сбросах, обследуют акваторию водного объекта и прилегающих территорий. По предварительной версии, загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

Из-за высокого уровня хлоридов кальция в воде компания «Уралхим» вынуждена была остановить работу. На данный момент специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Пермскому краю проводят анализ на предмет содержания вредных веществ.

NEWS.ru информировал ранее, что во втором квартале 2020 года одной из самых главных тревог россиян стала авария в Норильске. Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии. Он составил 147 млрд рублей для водных объектов и 738 млн рублей для почвы.