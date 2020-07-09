Регионы

Росприроднадзор начал проверку по факту загрязнения реки Камы

21:40, 09 июля 2020
Фото: A.Savin/wikipedia.com

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о начале проверки сообщений о крупном загрязнении реки Камы в районе города Березники Пермского края. Ранее там было зафиксировано повышение концентрации хлоридов кальция.

Сотрудники территориального органа Росприроднадзора проверяют информацию о сбросах, обследуют акваторию водного объекта и прилегающих территорий. По предварительной версии, загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°Ð¼ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð° Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¾ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ. ÐÐ°Ð¼Ñ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° ÐÐµÑÐµÐ·Ð½Ð¸ÐºÐ¸. ÐÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«Ð£ÑÐ°Ð»ÑÐ¸Ð¼Â» ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐ¸Ð»Ð° Ð¾Ð± Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐµ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð°Ð»Ð° Â«ÐÐ·Ð¾ÑÂ», ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑÐ·ÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ ÐÐ°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð´Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¸Ð»Ð¸ÑÐ° Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´ÑÑÐ²Ð° ÑÐ´Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ð¹. 7-8 Ð¸ÑÐ»Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ðµ Ð·Ð°ÑÐ¸ÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÐ½ÑÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ ÑÐ»Ð¾ÑÐ¸Ð´Ð¾Ð² ÐºÐ°Ð»ÑÑÐ¸Ñ Ð¸ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð²ÑÐ½ÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ Ð²ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð°ÑÐ·Ñ. Ð¡Ð¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¸ ÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð° Ð Ð¾ÑÐ¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾ÑÐ° Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÑÑ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑÐ±ÑÐ¾ÑÐ°Ñ, Ð¾Ð±ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑ Ð°ÐºÐ²Ð°ÑÐ¾ÑÐ¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑÐµÐºÑÐ° Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð»ÐµÐ³Ð°ÑÑÐ¸Ñ ÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¹. ÐÐ¾ Ð¿ÑÐµÐ´Ð²Ð°ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ð¸ Ð·Ð°Ð³ÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½ÑÐµ ÑÑÐ¾ÐºÐ¸ Ð±ÐµÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð¾ Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ð²Ð°Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÐ»Ð°Ð¼Ð¾Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð² ÑÐµÐºÐµ Ð¢Ð¾Ð»ÑÑ, Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑÑÐµÐ¹ Ð² ÐÐ°Ð¼Ñ. ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¾ ÑÐ¾Ð´ÐµÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð²ÑÐµÐ´Ð½ÑÑ Ð²ÐµÑÐµÑÑÐ² Ð² Ð²Ð¾Ð´Ðµ Ð¸ Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑÐ½Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ð¿ÑÐ¾Ð±, Ð²Ð·ÑÑÑÑ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð¦ÐÐÐ¢Ð Ð¿Ð¾ ÐÐµÑÐ¼ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÐºÑÐ°Ñ. ÐÑÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ²ÐµÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð½Ð°ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÑÐºÐ° Ð¿ÑÐµÐ´Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ñ. #ÑÐ¾ÑÐ¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ #ÑÐ»Ð°ÑÐ¸

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Svetlana___Radionova (@_svetlana__radionova_)

Из-за высокого уровня хлоридов кальция в воде компания «Уралхим» вынуждена была остановить работу. На данный момент специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Пермскому краю проводят анализ на предмет содержания вредных веществ.

NEWS.ru информировал ранее, что во втором квартале 2020 года одной из самых главных тревог россиян стала авария в Норильске. Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии. Он составил 147 млрд рублей для водных объектов и 738 млн рублей для почвы.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях