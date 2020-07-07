«Уралхим» остановил работу филиала из-за резкого загрязнения Камы

https://static.news.ru/photo/c18aa49a-c117-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

АО «ОХК «Уралхим» остановил работу филиала «Азот» в городе Березники Пермского края из-за резкого загрязнения воды в реке Кама. Компания обратилась в природоохранные органы с просьбой о расследовании.

Предприятие осуществляет забор воды из Камы для нужд своего производства. Последние замеры показали значительное превышение содержания хлоридов кальция в реке.

Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода, — говорится в сообщении компании.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее натриевую и калиевую селитры. Вследствие вынужденной остановки филиал компании несёт значительные убытки, подчёркивают на предприятии.

Руководство «Уралхим» направило обращения о ситуации в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Ростехнадзор, МЧС и березниковскую администрацию «с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц».

Ранее NEWS.ru рассказывал о ситуации в Норильске, где предприятие «Норникель» скрывало утечку дизельного топлива из резервуара своей ТЭЦ. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизеля. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Через месяц после случившегося журналисты и активисты Greenpeace обнаружили сброс отходов предприятия в тундру и вызвали экстренные службы. При этом машину полиции, которая везла на место происшествия сотрудников прокуратуры, трактор предприятия придавил ковшом.