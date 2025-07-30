АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%

АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20% АвтоВАЗ: решение о переходе на четырехдневку примут только в сентябре

Решение о переходе или не переходе на сокращенную неделю будет принято только в сентябре, заявили NEWS.ru в пресс-службе АвтоВАЗа. В концерне добавили, что до этого момента все подобные новости по этой теме являются домыслами.

Решение о переходе или не переходе на сокращенную неделю будет принято только в сентябре. До этого момента любые «новости» по этой теме являются домыслами, — отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash предположил, что 29 сентября все предприятия АвтоВАЗа якобы перейдут на четырехдневную рабочую неделю с одновременным снижением заработных плат минимум на 20%. По его данным, такие меры связаны с переполненными складами готовой продукции и резким падением продаж, вынуждающим компанию сокращать расходы.

Помимо сокращения рабочего времени, сотрудники могут лишиться сверхурочных выплат, которые составляли существенную часть их дохода. В связи с этим, отмечал канал, многие работники рассматривают возможность увольнения. Аналогичные меры уже подтвердили другие крупные автопроизводители — «ГАЗ» и «КАМАЗ», которые также переходят на четырехдневный график работы.