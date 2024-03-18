Автоэксперт рассказал, когда следует менять зимние шины Автоэксперт Васильев: нужно менять зимние шины при потеплении в шесть градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев. Он отметил, что если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные.

Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось, — пояснил он.

Осенью прошлого года был введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может повлечь за собой штраф в 500 рублей, предупредил Васильев.

Ранее независимый автоэксперт Олег Осипов заявил, что, если на улице установилась температура выше пяти градусов, можно сменить зимнюю резину на автомобиле на летнюю. Он посоветовал отказаться от использования всесезонной резины: она не подходит ни для зимней погоды, ни для летней. Она жестче зимней, из-за чего на ней труднее передвигаться в морозы: из-за пластика в шинах автомобиль будет просто катиться по дороге.

До этого автоэксперт Андрей Ломанов напомнил, что машину могут эвакуировать со двора в случае неправильной парковки, например, если она находится менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или стоит на газоне. По его словам, «зима газон не отменяет».