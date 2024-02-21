Машину могут эвакуировать со двора в случае неправильной парковки, например, если она находится менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или стоит на газоне, предупредил независимый автоэксперт Андрей Ломанов. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что «зима газон не отменяет».
Эвакуируют, как правило, машину, которую неправильно поставили — менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газон. Нужно понимать, что зима газон не отменяет, потому что под снегом — не парковочное место, а, например, палисадник или трава, — пояснил эксперт.
Также на штрафстоянку могут отправить машину, загораживающую жизненно важный объект, в том числе вход в подъезд или мусорные баки. Если во дворе есть парковочные места или проезд позволяет оставить автомобиль на территории, его не эвакуируют. В остальных случаях, когда водитель нарушает правила парковки, ему также может грозить штраф, предупредил Ломанов.
Российский экологический оператор (РЭО) ранее напомнил, что в случае парковки и перекрытия подъезда к мусорным площадкам автомобилистам в ряде регионов России грозит штраф. Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что подобные правонарушения фиксируются регулярно по всей стране.