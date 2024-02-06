Автомобилистов предупредили о штрафах за парковку у мусорных площадок РЭО: автомобилистам грозит штраф за перекрытие подъезда к мусорным площадкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае парковки и перекрытия подъезда к мусорным площадкам автомобилистам в ряде регионов России грозит штраф, напомнил Российский экологический оператор (РЭО). Гендиректор РЭО Денис Буцаев в разговоре с «360» уточнил, что подобные правонарушения фиксируются регулярно по всей стране.

К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются, — уточнил Буцаев.

Он отметил, что в 2023 году в Архангельске было зафиксировано пять тысяч случаев, когда автомобилисты перекрывали доступ к контейнерным площадкам. Среди регионов, где за такое нарушение можно получить штраф до пяти тысяч рублей, есть Московская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская, Оренбургская, Калужская области и Приморский край. Для должностных лиц взыскание составляет до 10 тысяч рублей, а для юридических — до 30 тысяч рублей.

Адвокат Никита Филиппов ранее напомнил, что, если водитель передвигается по городу с грязными номерами, его могут оштрафовать. По его словам, когда автомобилист преднамеренно скрывает номерной знак, ему может грозить лишение права управления транспортным средством сроком до трех месяцев.