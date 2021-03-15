Автоэксперт рассказал, когда придёт время сменить зимнюю резину на летнюю

https://static.news.ru/photo/4eb09bb8-8599-11eb-88d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин рассказал, когда наступит время сменить зимнюю резину на летнюю. По словам специалиста, для этого должны наступить благоприятные погодные условия, однако нужная погода придёт в Россию даже не в ближайшие две недели.

По теории и по практике, если среднесуточная температура равняется семи градусам, летние шины уже можно использовать. Сейчас пока, судя по градуснику, рановато, — сказал Ракитин.

Он уточнил, что с приходом сезона «переобувания» очередь в шиномонтажных мастерских может быть огромной. В связи с этим специалист рекомендует приезжать менять резину либо ранним утром, либо поздним вечером.

Кроме того, автоэксперт рассказал и о других процедурах, которые стоит провести с автомобилями в рамках подготовки к теплой погоде. Они не сильно отличаются от тех, что требуются перед зимним сезоном.

После тяжёлой зимней эксплуатации стоит проверить тормозные колодки, проверить все жидкости, если есть необходимость — сменить дворники, которые могут также испортиться при эксплуатации в такой агрессивной среде, — добавил эксперт.

Ракитин добавил, что при смене зимнего сезона на летний автомобиль рекомендуется помыть. По его словам, это необходимо для того, чтобы не повредить краску на машине, передаёт телеканал «Москва 24».

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