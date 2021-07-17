Автоэксперт оценил популярные способы сэкономить на бензине

Владельцам авто лучше не пытаться самостоятельно внедрять какие-либо устройства, пытаясь сэкономить немного топлива. Такой совет в беседе с «Народными Новостями» дал автоэксперт Сергей Асланян.

Специалист отметил, что в «гараже» практически нереально сделать лучше, чем делают сами производители, поэтому лучше не экспериментировать и не пытаться сэкономить пол-литра бензина ценой перенапряжения.

Современные производители научились при малом объёме двигателя автомобиля за счёт турбины потреблять гораздо меньше топлива, до смехотворных параметров. По большому счёту, не существует никаких доморощенных методов, которые были бы гениальнее, чем инженеры заводов, — сказал Асланян.

Он также пояснил, что некоторые автолюбители для экономии топлива предлагают раскрутить мотор со второй и перейти на пятую, а дальше идти накатом, меньше тормозить и почаще переключаться на нейтралку. Однако эффективность таких методов, по словам специалиста, крайне сомнительна. После всех этих упражнений, когда водитель будет абсолютно мокрый от перенапряжения, ему удастся сэкономить максимум пол-литра бензина.

Ранее сообщалось, что российским губернаторам могут порекомендовать перевести не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта на газ. Так, использование природного газа в автобусах должно будет сэкономить до 10 рублей на 1 километр пробега.