Автоэксперт оценил инициативу Собянина штрафовать водителей за шум ночью

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить в 10 раз штрафы за нарушение тишины автомобилистами в ночное время из-за использования нестандартных глушителей. Автоэксперт и координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с NEWS.ru прокомментировал эту инициативу.

Я как житель дома, окна которого выходят на шестиполосную дорогу, использующуюся для транзита, могу сказать, что это (ночной шум от автомобилей. — NEWS.ru) действительно проблема, — рассказал эксперт.

По его словам, каждую ночь летом мимо дома проезжали автомобили с прямотоками и своим шумом мешали людям, которые спали с открытыми окнами.

Проблема существует, я её слышу собственными ушами, но увеличение штрафа представляется мне избыточным. Основная проблема не в его величине, а в вылавливании таких людей на дороге, — отметил Шкуматов.

Эксперт подчеркнул, что величина штрафа вторична, а первичным является неотвратимость наказания. Если бы нарушителей с прямотоками ловили сотрудники ГИБДД, то они бы не чувствовали себя так безнаказанно на дороге.

Собянин предложил фиксировать нарушение тишины специальными камерами-шумомерами. Шкуматов напомнил, что такие устройства сейчас установлены лишь в нескольких французских городах, включая Париж. Они работают в стадии тестирования и не выписывают штрафы. В них используются три направленных микрофона и один всенаправленный. Такие гаджеты находятся в условиях большого источника шума.

Как на эти камеры влияет погода? Как на эти камеры влияет ветер? Все эти вопросы пока ещё не до конца выяснены. Насколько мне известно, в Париже уже объявили, что эти камеры будут, но пока не торопятся их устанавливать, — добавил автоэксперт.

Говоря о величине штрафа, координатор движения «Синие ведёрки» подчеркнул, что в ходе внедрения таких камер в столице штраф не должен быть большим, поскольку в их работе возможны нюансы. Величину штрафа можно будет регулировать, когда станет понятно, что камера нормально выполняет свои функции.

То, что Собянин начал этой проблемой заниматься, это хорошо. Здесь нужно совместно придумать механизм, который бы не сильно ударял по законопослушным водителям, — подчеркнул Шкуматов.

Ранее столичный градоначальник внёс в Мосгордуму поправки о штрафах и эвакуациях машин за нарушение тишины и покоя ночью. Собянин предложил помещать на штрафстоянку автомобили с прямотоками, а также повысить штраф за намеренное нарушение тишины в 10 раз — до 5000 рублей.