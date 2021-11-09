Автоэксперт объяснил, почему в России подорожает техосмотр

После отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, находящихся в собственности физлиц и использующихся только в личных целях, стоимость техосмотра для коммерческого транспорта может увеличиться. Об этом NEWS.ru заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его словам, повышения цен будут добиваться структуры, оказывающие такие услуги.

Когда операторы техосмотра говорят, что всё рухнет и не будет станций техосмотра, то они преследуют простую цель — сохранить свой бизнес. Техосмотр остаётся для всего коммерческого транспорта, для пассажирского транспорта, для такси, для каршеринга, для автомобилей, которые используются как частные для коммерческих перевозок. Все автомобили старше четырёх лет, которые перепродаются, а у нас гигантское количество перепродаж на вторичном рынке, должны проходить техосмотр. Поэтому транспорта, который подлежит техосмотру, будет меньше, но нельзя сказать, что его не останется совсем, это огромное количество заездов на техосмотр, — сказал Кадаков.

По его словам, все разговоры о повышении цен для этих категорий автовладельцев заводятся для того, чтобы поднять стоимость техосмотра. В этом заинтересованы гильдии и союзы операторов техосмотра, дилерские центры, имеющие серьёзное оборудование, но пока не желающие его проводить.

Им есть смысл заниматься всем этим техосмотром, если он будет стоить 2800–3500 рублей. Разные структуры называют разные суммы. И, в общем-то, к этому всё будет идти, — считает эксперт.

Он напомнил, что операторы техосмотра вообще предлагают опустить рыночные цены и будут этого добиваться. Автожурналист уверен, что рынок всё сам отрегулирует.

Риск повышения стоимости техосмотра есть, но он не сильно связан с отменой, если она случится, а связан с тем, что структуры, которые проводят техосмотр, хотят стоимость услуги повысить и будут этого добиваться, — подчеркнул главред «За рулём».

Кадаков поддерживает идею отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях. Он назвал существующую сейчас систему «тришкиным кафтаном», который перешивали в течение нескольких десятилетий.

Мы с общественниками продвигали эту идею (отмены обязательного техосмотра. — NEWS.ru) очень давно. Мы очень рады, что вся эта история продолжается и завершится тем, чем должна завершиться, — сказал эксперт.

Он добавил, что ГИБДД и страховые компании признавали, что 80% техосмотров просто покупалось, а если эта система нормально не работает, то зачем же она нужна. Говоря о связи между техосмотром и техническим состоянием автомобиля, Кадаков отметил, что ответственность операторов техосмотра заканчивается в точке его проведения.

Вы выезжаете на автомобиле [из пункта проведения техосмотра], и не дай бог через час у вас отваливается колесо и вы попадёте в аварию, за всё отвечает водитель. Час назад вы прошли техосмотр, полгода назад прошли, не проходили — новая у вас машина, которая не подлежит техосмотру, — cтарая, неважно, за всё отвечает водитель, — напомнил автожурналист.

Ранее парламентарии проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Документ внесли в Госдуму сенаторы Андрей Турчак и Андрей Кутепов, а также депутаты Сергей Неверов и Евгений Москвичёв. Накануне инициативу поддержал кабмин.