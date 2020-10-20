Россияне скупают бытовую технику для дома

https://static.news.ru/photo/bd38c21a-12bf-11eb-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С сентября 2020 года в России зафиксирован резкий скачок спроса на крупную и мелкую бытовую технику. Так, в сентябре — октябре этот показатель подскочил на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты «Авито».

Как отметили в компании, в этом году спрос подтолкнуло желание россиян подготовиться к возможному новому режиму самоизоляции из-за коронавируса.

Наиболее значительно вырос спрос на пылесосы, ими интересовались на 67% больше по сравнению с 2019 годом. Также востребованы оказались стиральные машины (51%), швейные машины (46%) и утюги (39%).

Кроме того, этой осенью россияне активнее занялись обустройством кухни. В результате спрос на кухонные плиты вырос на 41%, на вытяжки (52%), посудомоечные машины (64%), холодильники и морозильные камеры (53%). Кроме того, покупатели на 46% чаще стали интересоваться микроволновыми печами.

Спросом стала пользоваться и мелкая техника для индивидуального ухода. Так, число желающих приобрести машинки для стрижки подскочило в 2 два раза, на фены и другие приборы для укладки — на 74% по сравнению с осенью прошлого года.

Ранее аналитики Авито «Услуги» сообщили, что с конца лета 2020 года в России был зафиксирован резкий рост спроса на постройку бань и саун. Этот показатель в августе — сентябре вырос на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года, писал NEWS.ru.