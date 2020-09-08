Авиакомпаниям разрешили прямые рейсы из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Российские и иностранные авиакомпании получили возможность летать из РФ в Объединённые Арабские Эмираты, Египет и на Мальдивы. Регулярные полёты разрешено начать уже 8 сентября.
Организации могут открывать рейсы в Каир (с частотой три раза в неделю), Дубай (два раза в неделю) и Мале (два раза в неделю), а также обратно с той же частотой,
Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с имеющимися поручениями Правительства Российской Федерации продолжит проводить переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения, — отмечается в сообщении ведомства.
Как писал NEWS.ru ранее, в АТОР рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. Отмечается, что в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта.
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