Авиакомпаниям разрешили прямые рейсы из России в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

https://static.news.ru/photo/730a7176-f202-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские и иностранные авиакомпании получили возможность летать из РФ в Объединённые Арабские Эмираты, Египет и на Мальдивы. Регулярные полёты разрешено начать уже 8 сентября.

Организации могут открывать рейсы в Каир (с частотой три раза в неделю), Дубай (два раза в неделю) и Мале (два раза в неделю), а также обратно с той же частотой, говорится на сайте Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с имеющимися поручениями Правительства Российской Федерации продолжит проводить переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения, — отмечается в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru ранее, в АТОР рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. Отмечается, что в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта.